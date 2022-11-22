Sakarya'da doktor ve güvenlik görevlisini darbeden hasta yakınlarına gözaltı

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Olay, 20 Kasım günü gece saatlerinde meydana geldi. Evinde rahatsızlanan E.T.'yi oğulları E.T. ve O.T. Ferizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bu sırada başka hastayı muayene eden doktor E.C.’nin odasına giren kardeşlerden biri, hastane girişindeki araçtaki babası ile ilgilenmesini istedi. Doktor ise hastayı muayene ettikten sonra babasıyla ilgileneceğini belirtti. Buna sinirlenen bu kişi, doktora saldırdı. Doktor E.C., olayların daha fazla büyümemesi için dışarı çıkıp araçtaki E.T.’yi, müdahale etmek için içeri aldı. Bu sırada diğer kardeş de tartıştığı güvenlik görevlisini darbetti.

Hastaya müdahalesinin ardından rahatsızlanan doktor E.C., Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'ndeki kontrollerinin ardından görevi başına döndü. E.C. ve güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine 2 kardeş polis tarafından gözaltına alındı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.