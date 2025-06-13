×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan 2 çocuk annesi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Sakarya#Traktör Kazası#Jandarma
Sakaryada devrilen traktörün altında kalan 2 çocuk annesi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 12:45

Sakarya'nın Erenler ilçesinde traktörün dere yatağına devrildiği kazada 2 çocuk annesi olan sürücü Nazife Can (33), hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kaza, saat 09.30 sıralarında Erenler ilçesine bağlı Kayalarmemduhiye Mahallesi orman yolunda meydana geldi. 2 çocuk annesi Nazife Can'ın kullandığı 54 ACL 466 plakalı traktör, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Sakaryada devrilen traktörün altında kalan 2 çocuk annesi hayatını kaybetti

Kazayı duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkartılan kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Kadının cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi merkezine götürülürken; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sakarya#Traktör Kazası#Jandarma

BAKMADAN GEÇME!