Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan 2 çocuk annesi hayatını kaybetti

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Kaza, saat 09.30 sıralarında Erenler ilçesine bağlı Kayalarmemduhiye Mahallesi orman yolunda meydana geldi. 2 çocuk annesi Nazife Can'ın kullandığı 54 ACL 466 plakalı traktör, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Kazayı duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkartılan kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Kadının cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi merkezine götürülürken; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.