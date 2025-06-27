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Sakarya'da dev vurgun! Telefonlar aradıkları kişinin 7 milyon lirasını çaldılar

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#Sakarya#Dolandırıcılık#Polis
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 13:06

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, telefonla aradıkları kişiyi kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 7 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı.

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Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, Serdivan ilçesinde yaşayan kişiyi telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin dolandırıldığı belirlendi.

Sakaryada dev vurgun Telefonlar aradıkları kişinin 7 milyon lirasını çaldılar

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Yaklaşık 7 milyon TL’lik dolandırıcılık olayının ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İstanbul ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Y.A. (23), B.A. (22), K.B. (40), B.T. (27) ve İ.E.’yi (21) yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 1’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Sakaryada dev vurgun Telefonlar aradıkları kişinin 7 milyon lirasını çaldılar

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Ekiplerin incelemelerinde, tutuklanan şüphelilerin İzmir’de haziran ayında benzer yöntemle yaklaşık 3 milyon TL’lik bir dolandırıcılık olayını daha gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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#Sakarya#Dolandırıcılık#Polis

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