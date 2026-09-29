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Sakarya'da dev uyuşturucu operasyonu: Yaklaşık 2 ton bonzai ele geçirildi, 2 tutuklama

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#Sakarya#Uyuşturucu Operasyonu#Bonzai
Sakaryada dev uyuşturucu operasyonu: Yaklaşık 2 ton bonzai ele geçirildi, 2 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 13:41

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton 958 kilogram bonzai elde edilebilecek sentetik kannabinoid ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 ton 958 kilogram bonzai elde edilebileceği değerlendirilen sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sakaryada dev uyuşturucu operasyonu: Yaklaşık 2 ton bonzai ele geçirildi, 2 tutuklama

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu suçlarıyla mücadele çerçevesinde Serdivan ilçesinde 2 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Sakaryada dev uyuşturucu operasyonu: Yaklaşık 2 ton bonzai ele geçirildi, 2 tutuklama

Operasyonda yapılan aramalarda 19 kilo 582 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

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Sakaryada dev uyuşturucu operasyonu: Yaklaşık 2 ton bonzai ele geçirildi, 2 tutuklama

Ele geçirilen sentetik kannabinoidden yaklaşık 1 ton 958 kilogram bonzai elde edilebileceği değerlendirildi. Adli işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Sakaryada dev uyuşturucu operasyonu: Yaklaşık 2 ton bonzai ele geçirildi, 2 tutuklama

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#Sakarya#Uyuşturucu Operasyonu#Bonzai

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