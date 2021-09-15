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Gündem
Levent KIZILASLAN/DHA
Haber Giriş: 15.09.2021 - 20:18 | Son Güncelleme:

Sakarya'da denizde 3 hortum oluştu

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde, denizde hortum oluştu. Denizde etkili olan biri büyük 2'si küçük hortum, plaja ulaştıktan sonra kayboldu.

Saat 18.15 sıralarında Karasu ilçesinde denizde 3 hortum oluştu. Kıyıya yakın yerde oluşan hortum panik yarattı. 1’i büyük 3 hortuma kıyıda bulunanlar endişeyle baktı. Hortum denizin içerisinde etkili olduktan sonra plaja ulaştı. Plajda kumları kaldıran hortum daha sonra kayboldu. Endişelenen tatilciler ise plajdan kaçtı.

Sakaryada denizde 3 hortum oluştu


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