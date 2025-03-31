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Sakarya'da dehşete düşüren görüntüler! Tekel bayiinde 2 kişiyi öldüresiye darbettiler

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#Sakarya#Adapazarı#Tekel Bayii
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2025 16:51

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün gece saatlerinde bir tekel bayiinde çıkan ve ortalığın adeta savaş alanına döndüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı. İki kişinin saldırgan bir grup tarafından dakikalarca dükkanın içinde ve dışında darbedildiği anlar saniye saniye kaydedildi. Tekel bayiinde çalışan emekli polisin havaya silahla ateş açtığı ancak buna rağmen gruptan kurtulamadığı görüntülerde yer aldı. Darbedilen emekli polis memurunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayın ardından gözaltına alınanların sayısı 15'e yükseldi.

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Olay, dün gece saatlerinde Karaağaç Bulvarı üzerinde bulunan bir tekel bayiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç tekel bayiinin önünde kendi aralarında tartışmaya başladı. Tekel bayide çalışan ve sesleri duyarak dışarıya çıkan emekli polis memuru M.D., tartışmayı ayırmak için uyarıda bulundu. Bu esnada gençler kendi arasında ettiği kavgayı bırakıp tekel bayinin sahibi S.K. ve çalışanı M.D. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında ortalık adeta savaş alanına döndü. Saldırgan grup, iki kişiyi dükkanın içinde ve dışında öldüresiye darbetti. Tekel bayide bulunan ve ellerine geçen malzemeleri dükkan sahibi ile yanında çalışan emekli polise atıp kanlar içerisinde yerde kalan iki kişiye saldırmaya devam ettiler. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sakaryada dehşete düşüren görüntüler Tekel bayiinde 2 kişiyi öldüresiye darbettiler

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DEHŞETE DÜŞÜREN O ANLAR KAMERADA

Olayın büyüklüğünü ise bayide bulunan güvenlik kameraları ortaya çıkardı. Görüntülerde, gençlerin kendi arasındaki tartışmayı bırakıp, uyarıda bulunan emekli polis memuruna yöneldikleri ve daha sonrasında ortalığın adeta savaş alanına döndüğü anlar yer aldı. Görüntülerin devamında saldırgan grubun tekme, tokat ve dükkan içerisindeki malzemeler ile iki kişiyi öldüresiye darbettiği anlar görüldü.

Sakaryada dehşete düşüren görüntüler Tekel bayiinde 2 kişiyi öldüresiye darbettiler

Kanlar içerisinde kalan emekli polisin kurtulmak için silahı ile ateş açtığı esnada bir kişinin üzerine atladığı da görüldü. Polis ekipleri olayı biber gazı sıkarak güçlükle ayırdı.

GÖZALTI SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Darbedilen emekli polis memurunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayın ardından gözaltına alınanların sayısı 15'e yükseldi. Gözaltına alınan şahısların birçoğunun ise yaşının 18'den küçük olduğu da öğrenildi.

Sakaryada dehşete düşüren görüntüler Tekel bayiinde 2 kişiyi öldüresiye darbettiler

Sakaryada dehşete düşüren görüntüler Tekel bayiinde 2 kişiyi öldüresiye darbettiler

Sakaryada dehşete düşüren görüntüler Tekel bayiinde 2 kişiyi öldüresiye darbettiler

Sakaryada dehşete düşüren görüntüler Tekel bayiinde 2 kişiyi öldüresiye darbettiler

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#Sakarya#Adapazarı#Tekel Bayii

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