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Sakarya'da dehşet! Okul zilinden rahatsız oldu müdürü ağır yaraladı

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#Sakarya#Polis#Okul
Sakaryada dehşet Okul zilinden rahatsız oldu müdürü ağır yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 17:49

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde psikolojik sorunları olan olan 40 yaşındaki M.H., okul zilinden rahatsız olduğu gerekçesiyle okul müdürü Emrah Coşkun'un boğazını kesti.

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Rüveyde Güneş İlk-Ortaokulu'nun karşısında yaşayan ve bipolar bozukluğu olan M.H. (40) isimli şahıs, okulun zil sesinden rahatsız olduğu gerekçesiyle okula gitti. Müdürün odasına kadar giden M.H. elindeki bıçakla 37 yaşındaki okul müdürü Emrah Coşkun'un boğazını kesti.

Sakaryada dehşet Okul zilinden rahatsız oldu müdürü ağır yaraladı

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı müdür, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan okul müdürünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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#Sakarya#Polis#Okul

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