Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sakarya'da dehşet: Minibüsün kapılarını kapatıp cinsel saldırıya kalkıştı

Güncelleme Tarihi:

#Cinsel Saldırı#Minibüs#Sakarya
Sakaryada dehşet: Minibüsün kapılarını kapatıp cinsel saldırıya kalkıştı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 16:02

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, üniversite öğrencisi Merve K.'ye (22) gece evine gitmek için bindiği minibüste sürücü Serdar Serkan Y. (43) cinsel saldırı girişiminde bulundu. Serdar Serkan Y. tarafından dövülen genç kız, arbede sırasında kaçıp, polise şikayetçi oldu. Şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, gece saatlerinde Erenler ilçesi Yunus Emre Parkı mevkinde meydana geldi. İstanbul Üniversitesi'nde eğitim gören Merve K., Sakarya'da bulunan ailesini ziyarete geldi. Genç kız bindiği minibüste bir süre sonra tek kaldı. İddiaya göre, sürücü Serdar Serkan Y., aracı durdurup kapıları kapattıktan sonra Merve K.'nin yanına gelip, cinsel saldırıya kalkıştı. Genç kız, şoföre direndi. Serdar Serkan Y.'nin dövdüğü Merve K., arbede sırasında kaçtı. Ailesinin evine giden Merve K., olayı anlattı. Polis, şikayet üzerine sürücü Serdar Serkan Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Serdar Serkan Y., saklandığı Orta Garajlar mevkinde yakalandı.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

Gözaltına alınan Serdar Serkan Y.'nin, aralarında cinsel istismarın da bulunduğu 30 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin 6 gün önce cezaevinden çıkıp, minibüste şoför olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinsel Saldırı#Minibüs#Sakarya

BAKMADAN GEÇME!

DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli

DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli?

#Diş Sağlığı
Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı
İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı

İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı?

#2022 Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli

DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli?

#Diş Sağlığı
Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı
İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı

İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı?

#2022 Dünya Kupası