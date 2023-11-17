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Sakarya'da dehşet! Kocasını uyurken bıçaklayarak öldürdü, kendi babasını seccadeyle boğmaya çalıştı

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#Sakarya#Taraklı#Cinayet
Sakaryada dehşet Kocasını uyurken bıçaklayarak öldürdü, kendi babasını seccadeyle boğmaya çalıştı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 11:50

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Emine B. (40), uyuyan eşi Eyüp B’yi (48) bıçaklayarak öldürüp, evde bulunan kendi babası Ahmet G.'yi de seccade ile boğmaya çalıştı. Ahmet G.’nin çığlıklarını duyan Emine B.’nin kızı, dedesini kurtardı. Emine B. gözaltına alındı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Bostan ailesinin Duman Mahallesi’nde meydana geldi. Uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen 3 çocuk annesi Emine B., eşi Eyüp B.’yi uyurken bıçakladı. Emine B. daha sonra odadan çıkarak bu kez evde bulunan babası Ahmet G.’yi seccade ile boğmaya çalıştı. Ahmet G.’nin çığlıkları üzerine odaya giren Emine B.’nin kızı, dedesini, annesinin elinden aldı.

Evde bulunan diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Eyüp B.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yapılan incelemenin ardından Eyüp B.'nin cenazesi morga kaldırılırken, Emine B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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#Sakarya#Taraklı#Cinayet

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