Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri, propaganda yaptıkları ve finans sağladıkları öne sürülen 5 şüpheli, Adapazarı, Serdivan ve Karasu ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, üzerlerinde sözde DEAŞ bayrağı logosu bulunan 206 adet magnet, “Tağutu reddetmeden Müslüman olamayacağını biliyor musun” ibareli 575 adet magnet, 1 adet sözde DEAŞ bayrağı logosu bulunan sticker ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.