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Ramiz Kaan OKTAR-ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)
Haber Giriş: 03.09.2020 - 18:32 | Son Güncelleme:

Sakarya'da DAEŞ operasyonu: 3 tutuklama

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Sakarya'da DAEŞ operasyonu: 3 tutuklama
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 3ü tutuklandı.

Terör örgütü DAEŞ’e yönelik Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarından birinin terör örgütü bomba imalathanesinden sorumlu şahıs olduğu değerlendirilen terör örgütü adına sansasyonel suikast ve bombalama gibi eylemler arayışında olan 5 kişi, haklarında çıkartılan yakalama kararı sonrasında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sakarya genelinde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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