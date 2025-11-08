×
HABERLERGündem Haberleri

Sakarya'da da yürek sızlatan kaza: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 04:36

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen feci kazada, 12 yaşındaki bir çocuğun kullandığı tarım aracı olarak tabir edilen patpat küçük yaştaki iki kardeşe çarptı. Kazada 2 yaşındaki Eslem Ayaz yaşamını yitirirken, 6 yaşındaki ablası ağır yaralandı. Küçük yaştaki patpat sürücüsü gözaltına alındı.

Feci kaza, Dokurcun Dedeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, babasına ait patpatla köy içinde seyir halinde olan A.T. (12) idaresindeki patpat, Eslem Ayaz (2) ve ablası N.A. (6)'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan iki küçük kardeş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak minik Eslem Ayaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan N.A. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza sonrası patpat sürücüsü A.T., Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılmak üzere gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.

#Sakarya Trafik Kazası#Çocuk Kazası#Patpat Kazası

