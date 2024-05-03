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Sakarya'da büyük vicdansızlık! Köpeği ezdi, sadece baktı ve kaçtı

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#Köpek#Sakarya#Polis
Sakaryada büyük vicdansızlık Köpeği ezdi, sadece baktı ve kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 15:17

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürücü aracıyla ezdiği köpeği görünce önce sitem etti sonra etrafını kolaçan ederek bölgeden uzaklaştı. İnsanlıktan utandıran görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Yalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda seyir halinde olan otomobil, yolda yatan sokak köpeğinin üzerinden geçti. Ne olduğunu anlamayan sürücü, aracından inerek ezdiği köpeği görünce sitem ettikten sonra etrafını kolaçan ederek aracına binip bölgeden uzaklaştı.

Köpeğin acıyla kıvrandığını gören vatandaşlar çaresizce başında bekledi. İnsanlıktan utandıran görüntüler ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakaryada büyük vicdansızlık Köpeği ezdi, sadece baktı ve kaçtı

Görüntülerde, sürücünün otomobille köpeği ezmesi, araçtan inerek ezdiği köpeği görünce sitem etmesi, sürücünün etrafı kolaçan ederek bölgeden uzaklaşması ve vatandaşların çaresizce köpeğin etrafında beklediği anlar yer aldı.

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#Köpek#Sakarya#Polis

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