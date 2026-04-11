Sakarya'da borç kavgasında bir yaralı

Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, birlikte yaşayan M.T. ile C.O. arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, M.T. arkadaşı C.O.'yu bıçakladı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı C.O., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. C.O.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayın şüphelisi M.T., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.