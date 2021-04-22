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Güven HASBAŞ/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 22.04.2021 - 11:21 | Son Güncelleme:

Sakarya'da bir kişi kavga ettiği kayınbiraderini öldürdü

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Sakarya'da bir kişi kavga ettiği kayınbiraderini öldürdü

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde A.A. kavga ettiği kayınbiraderi Semih Özmen’i (27) tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 112 Sokak’ta meydana geldi. Sokak ortasında A.A. ile kayınbiraderi Semih Özmen arasında kavga çıktı. Kavga sırasında A.A. yanındaki tabancayla Semih Özmen’e ateş etti. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, yaralanan Semih Özmen’i ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Semih Özmen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan A.A.’nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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