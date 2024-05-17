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Sakarya'da bir eve operasyon: 2 kraliyet pitonu ele geçirildi

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#Sakarya#Karasu#Kraliyet Pitonu
Sakaryada bir eve operasyon: 2 kraliyet pitonu ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 14:04

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarmanın R.K.'nin evine düzenlediği operasyonda 2 kraliyet pitonu ele geçirildi. Ayrıca, pitonların beslenmesi için kullanıldığı iddia edilen 11 canlı hamster bulundu. R.K.’nin, yılanlara paketlenmiş halde hamsterlar verdiğini, evde bulunan canlı hamsterları ise beslediğini söylediği öğrenildi.

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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi’nde oturan R.K.’nin evinde yasaklı hayvanlar beslediği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 2 kraliyet pitonu ele geçirildi.

25 BİN TL CEZA

Ayrıca, pitonların beslenmesi için kullanıldığı iddia edilen 11 de canlı hamster bulundu. R.K.’ye, Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan 25 bin TL idari para cezası uygulandı.

Hayvanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

R.K.’nin, yılanlara dondurulmuş ve paketlenmiş halde hamsterlar verdiğini, evde bulunan canlı hamsterları ise beslediğini söylediği öğrenildi.

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#Sakarya#Karasu#Kraliyet Pitonu

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