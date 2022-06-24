Sakarya'da beton karma makinesine düşen işçi öldü

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Olay, sabah saatlerinde Göktepe Mahallesi'ndeki beton santralinde meydana geldi. İddiaya göre, beton karma kulesindeki arızayı gidermeye çalışan Engin İnce, önce elini sonra vücudunu makineye kaptırdı. İnce'yi gören mesai arkadaşları, hemen beton karma makinesini durdurdu.



İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, 2,5 saatlik çalışmanın ardından makinenin içerisinde sıkışan İnce'nin cansız bedenini çıkardı. İnce'nin cenazesi, incelemerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.