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Sakarya'da beton karma makinesine düşen işçi öldü

#Sakarya#İşçi#Sağlık
Sakaryada beton karma makinesine düşen işçi öldü

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde beton santralinde çalışan işçi Engin İnce (56), beton karma makinesinin içerisine düşürek yaşamını yitirdi.

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Olay, sabah saatlerinde Göktepe Mahallesi'ndeki beton santralinde meydana geldi. İddiaya göre, beton karma kulesindeki arızayı gidermeye çalışan Engin İnce, önce elini sonra vücudunu makineye kaptırdı. İnce'yi gören mesai arkadaşları, hemen beton karma makinesini durdurdu.

İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, 2,5 saatlik çalışmanın ardından makinenin içerisinde sıkışan İnce'nin cansız bedenini çıkardı. İnce'nin cenazesi, incelemerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Sakarya#İşçi#Sağlık