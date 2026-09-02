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Sakarya'da besihane görünümlü kaçak sigara fabrikasına baskın: 1 gözaltı

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#Sakarya#Kaçak Sigara#Operasyon
Sakaryada besihane görünümlü kaçak sigara fabrikasına baskın: 1 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 16:20

Sakarya'nın Erenler ilçesinde dışarıdan besihane süsü verilen 2,5 dönümlük arazide, dev makineler kurularak kaçak sigara üretimi yapıldığı ortaya çıkarıldı. Dron destekli takibin ardından düzenlenen operasyonda 425 bin dolu makaron, 120 kilo açık tütün ve 1400 kilometre uzunluğunda sigara filtre kağıdı ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler ilçesinde sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Sakaryada besihane görünümlü kaçak sigara fabrikasına baskın: 1 gözaltı

Ekipler, H.İ.Ö.'nün (35), yaklaşık 2,5 dönümlük arazi üzerindeki ve dışarıdan besihane görünümünde olan yapıda, fabrika kapasitesine sahip makineler kurarak kaçak sigara ürettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, dron devriyesi de kullanarak bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından şüphelinin evinde ve fabrika olarak kullandığı besihanede arama yapıldı.

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Sakaryada besihane görünümlü kaçak sigara fabrikasına baskın: 1 gözaltı

Aramalarda, kağıt sigara sarma kağıdıyla beslemeli boş makaron üretimi yapan makine ile bu makineye entegre şekilde fabrikasyon sigara üretiminde kullanılan doldurma makinesi ele geçirildi.

Sakaryada besihane görünümlü kaçak sigara fabrikasına baskın: 1 gözaltı

Ayrıca, 43 kutuda toplam 215 bin dolu makaron, 37 kutuda toplam 185 bin sigara üretiminde kullanılan filtre pamuğu, 120 kilo açık tütün, rulo halinde bin 400 km uzunluğunda sigara filtre kağıdı, tütün muhafazasında kullanılan nem alma cihazı, poşetler içerisinde toplam 210 bin dolu makaron ve 2 hava kompresörü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan H.İ.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

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#Sakarya#Kaçak Sigara#Operasyon

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