Sakarya'da barakada eğlenen 10 kişiye ceza yağdı!
Sakarya'nın Hendek ilçesinde barakada eğlenen 10 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 31 bin TL ceza kesildi.
Koronavirüs haritasında 'çok yüksek riskli' iller kategorisinde yer alan Sakarya’da denetimler sıklaştırıldı. Artırılan tedbirler kapsamında Hendek ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, dün akşam müzik sesi gelen barakaya baskın düzenledi.
Jandarma, barakada eğlenen 10 kişiye İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 31 bin TL ceza kesti. Yapılan işlemlerinin ardından barakada eğlenen kişiler evlerine gönderildi.