Sakarya'da asit sızıntısı alarmı! Ekipler harekete geçirdi

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Olay, saat 20.30 sıralarında Hendek ilçesi Küçük Sanayi mevkisinde meydana geldi. Kocaeli’den aldığı asit yükünü Zonguldak’a götüren 41 AET 051 plakalı kamyonda, henüz belirlenemeyen nedenle sızıntı oluştu. Kamyondaki hidroklorik asit sızarken, sürücü durumu fark ederek aracı yan yola çekti.

Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla D-100 kara yolunun yan yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yola dökülen aside kimyasal köpüklü suyla müdahale ederek temizlik çalışması yaptı.

Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Sedat Demirel, “İtfaiye, jandarma ve AFAD ekiplerini çağırarak haber verdik. Ortaya çıkan koku ve zehirli gazdan dolayı 2 vatandaşın rahatsızlandığını, etkilendiğini öğrendik. Şu an müşahede altında olduklarını da öğrendik. Ekipler yol temizliğini yaptı ancak tedbir amaçlı bu yan yol sabaha kadar kapalı tutulacak" dedi.

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Hendek Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Sedat Demirel, gazetecilere, kamyonun sanayi sitesinin girişinde beklediğini belirterek, "Tüm ekipleri çağırdık. İlk anda oluşan gazdan dolayı 2 vatandaşımız solunum yoluyla ilgili sorun yaşadı. Bilgi alıyoruz onlardan, müşahede altındalar. Ekipler temizliği yaptı, kontrol amaçlı sabaha kadar bu yol kapalı tutulacak." ifadelerini kullandı.

Demirel, temizlik suyunun dolaylı yollardan Uludere Çayı'na akma ihtimaline karşı önlem alındığını kaydetti.

Kimyasaldan etkilenen Serkan Akdeniz ise yolda seyir halinde arkadaşının yanına giderken motosikletli birinin asitten etkilendiğini gördüğünü ve yanında durduğunu belirtti.

O sırada kamyonun dörtlülerini yakarak ilerlediğini gördüğünü aktaran Akdeniz, "Işıkların olduğu yerde müsait yere çekti. Yanında durdum, 'halkın içinde durma' dedim, asit halka yayılmasın diye. Peşime takarak Hendek Küçük Sanayi Sitesine çıkarttırdım ve boş alana çektirdim, kanala aksın diye." ifadelerini kullandı.

Akdeniz, alandan uzaklaşırken Gürsel'in baygınlık geçirdiğini fark ettiğini ve birlikte hastaneye geldiklerini anlattı.

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Bedirhan Gürsel de sanayi sitesinin çevresinde yürüdüğünü ve kamyondan sızan asit etkisiyle baygınlık geçirdiğini söyledi.

Temizlik çalışmalarında kullanılan suyun dolaylı yollardan dereye ulaşması nedeniyle belediye hoparlörlerinden vatandaşlara dere kenarlarında oturmamaları yönünde uyarı yapıldığını belirten Demirel, bunun tedbir amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.