Sakarya’da akıllara durgunluk veren kaza

Kaza, Adapazarı ilçesi Sakarya Caddesi Yeni Cami mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhittin Keleş idaresindeki 54 ABV 726 Suzuki marka cip, sürücüsünün kapıyı kapatmaya çalıştığı esnada aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu önce yolda seyir halindeki servis otobüsüne daha sonrasında ise taksi durağına çarparak yan yattı. Kaza sonrasında araçta sıkışan sürücünün yardımına ilk olarak durumu gören çevredeki vatandaşlar koştu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kapıları, camları açan vatandaşlar ve itfaiye erleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildi. Yaşadığı kaza anını anlatan cip sürücü Muhittin Keleş, “Yola çıkayım derken kapı açık kaldı. O esnada kaza oldu. Kendimde bir şey yok yaralı değilim Allah’a şükür” derken, kazayı gören Ömer Pınarlı isimli vatandaş ise, “Kaza sonrası şoför aracın içerisinden zor çıktı. Seyir halindeki minibüs çarpınca, araç yan yattı. Ben kaza anında yolun karşısından geçiyordum” diye konuştu. KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, meydana gelen ilginç kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kapısı açık bir halde aracın hakimiyetini kaybeden sürücünün önce servis aracına daha sonrasında ise taksi durağına çarparak yan yatması ve çevredeki vatandaşların sürücüye yardım etmek için koşması yer alıyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.







