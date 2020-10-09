MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSakarya’da akıllara durgunluk veren kaza
GeriGündem Sakarya’da akıllara durgunluk veren kaza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
SAKARYA (İHA)
Haber Giriş: 09.10.2020 - 16:53 | Son Güncelleme:

Sakarya’da akıllara durgunluk veren kaza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sakarya’da akıllara durgunluk veren kaza
Abone Olgoogle-news

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan cip önce servis otobüsüne daha sonrasında ise taksi durağına çarparak yan yattı. Meydana gelen kazada devrilen cip sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, şaşkınlık oluşturan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Sakarya Caddesi Yeni Cami mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhittin Keleş idaresindeki 54 ABV 726 Suzuki marka cip, sürücüsünün kapıyı kapatmaya çalıştığı esnada aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu önce yolda seyir halindeki servis otobüsüne daha sonrasında ise taksi durağına çarparak yan yattı. Kaza sonrasında araçta sıkışan sürücünün yardımına ilk olarak durumu gören çevredeki vatandaşlar koştu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kapıları, camları açan vatandaşlar ve itfaiye erleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildi. Yaşadığı kaza anını anlatan cip sürücü Muhittin Keleş, “Yola çıkayım derken kapı açık kaldı. O esnada kaza oldu. Kendimde bir şey yok yaralı değilim Allah’a şükür” derken, kazayı gören Ömer Pınarlı isimli vatandaş ise, “Kaza sonrası şoför aracın içerisinden zor çıktı. Seyir halindeki minibüs çarpınca, araç yan yattı. Ben kaza anında yolun karşısından geçiyordum” diye konuştu.

Sakarya’da akıllara durgunluk veren kaza
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, meydana gelen ilginç kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kapısı açık bir halde aracın hakimiyetini kaybeden sürücünün önce servis aracına daha sonrasında ise taksi durağına çarparak yan yatması ve çevredeki vatandaşların sürücüye yardım etmek için koşması yer alıyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya’da akıllara durgunluk veren kaza



False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle