Sakarya'da 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Sakaryada 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 13:52

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde takla atan otomobildeki 4'ü çocuk, 9 kişi yaralandı. Çocuklardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece yarısı ilçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi’nde meydana geldi. Sapanca yönüne giden M.N.K. (30) idaresindeki 54 AGT 591 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü M.N.K., S.B. (53), E.B. (52), M.B. (25) ve A.A. (28) ile H. E. B. (1), K.B.K. (5), A.L.A. (4), A.L.A. (7) isimli çocuklar yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan A.L.A. ve K.B.K. isimli çocukların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

