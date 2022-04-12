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Sakarya'da 6 yaşındaki çocuğun ağabeyine acı vedası yürekleri burktu

#Sakarya#Sağlık#Hastane
Sakaryada 6 yaşındaki çocuğun ağabeyine acı vedası yürekleri burktu

Sakarya'da 6 yaşındaki kardeşi tarafından kazara av tüfeğiyle vurulan 9 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı. Ağabeyinin ölümüne sebep olan çocuğun tabuta dokunduğu anlar ise yürekleri sızlattı.

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Olay, gece saatlerinde Kocaali ilçesi Bezirgan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki C.D.’nin oynadığı av tüfeği ateş aldı. Bu esnada tüfekten çıkan saçmalar C.D.’nin 9 yaşındaki ağabeyi Osman Demir Demirtaş’a isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 9 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Demirtaş’ın cansız bedeni, yapılan incelemeler neticesinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine kaldırıldı.

Demirtaş için Kocaali Bezirgan Mahallesi Merkez Cami'nde cenaze namazı kılındı. 9 yaşındaki çocuğun cenazesi, kılınan namazın ardından mahallenin merkez mezarlığına defnedildi. Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu da Demirtaş'ın acılı ailesini yalnız bırakmadı.

Sakaryada 6 yaşındaki çocuğun ağabeyine acı vedası yürekleri burktu

Öte yandan, Osman Demir Demirtaş'ın ailesi ayakta durmakta zorlanırken, durumdan bir haber olan 6 yaşındaki C.D.'nin ise ağabeyinin tabutuna dokunması yürekleri burktu.
Sakaryada 6 yaşındaki çocuğun ağabeyine acı vedası yürekleri burktu

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#Sakarya#Sağlık#Hastane

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