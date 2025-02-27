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Sakarya'da 52 yıl hapis cezasıyla 9 yıldır aranıyordu! Saklandığı çukurda yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Sakarya#Firari Hükümlü#Çukur
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 14:55

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 52 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıldır aranan firari hükümlü G.D. (36), saklanmak için kazdığı çukurda yakalandı. G.D., jandarmadaki sorgusunun ardından tutuklandı. 

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Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 yıldır firari olan, 16'sı 'Kamu kurum ve kuruluşlardan hırsızlık', 1'i 'Basit yaralama' suçlarından aranan G.D.'nin 10 Şubat'ta Ankara'dan otostopla Bolu'ya, oradan yürüyerek Sakarya'nın Karasu ilçesine gittiğini tespit etti.

Sakaryada 52 yıl hapis cezasıyla 9 yıldır aranıyordu Saklandığı çukurda yakalandı

Ekipler, Karasu ilçesindeki Yalı Mahallesi yakınlarında olduğunu belirlediği, 52 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan G.D.'nin yakalanması için operasyon düzenledi.

G.D., saklanmak için kazdığı çukurda yakalandı. G.D., jandarmadaki sorgusunun ardından tutuklandı.

Sakaryada 52 yıl hapis cezasıyla 9 yıldır aranıyordu Saklandığı çukurda yakalandı

 

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#Sakarya#Firari Hükümlü#Çukur

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