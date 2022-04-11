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Sakarya'da 5 sokak köpeği ölü bulundu

#SAKARYA#SOKAK KÖPEĞİ#ZEHİRLEME
Sakaryada 5 sokak köpeği ölü bulundu

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde vatandaşların besledikleri sokak köpeklerinden 5'i ölü bulundu. Hayvanseverler, köpeklerin zehirlendiğini öne sürerek tepki gösterdi.

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Arifiye Mollaköy göletleri mevkinde, 5 ölü köpek bulundu. Görüntüleri cep telefonuyla kaydeden ve sosyal medyada paylaşan bir hayvansever, köpeklerin zehirlenerek buraya atıldığını ileri sürdü.

Görüntüleri çeken hayvansever, Zehirlenmişler. Yaraları yok üzerlerinde. Hepsini öldürüp atmışlar buraya. Yol kenarına atmışlar hepsini. 5 tane köpek zehirleyip atmışlar. Bunu yapanların bulunmasını istiyoruz. Bu duruma sessiz kalamayız. Yazık, yazık" dedi

'YETMEDİ Mİ YAPTIKLARINIZ, BİTMEDİ Mİ KİNİNİZ HALA?'

Olaya tepki gösteren hayvansever Sibel Arın Sezer ise "Görüntüler bana ulaştığında çok üzüldüm. Hiç mi Allah’tan korkmadınız ? Hiç mi vicdanınız yok sizin? Neden yapıyorsunuz, ne istiyorsunuz ya derdiniz nedir bu hayvanlarla ? Şehir merkezlerinde istemediniz ormanlara attınız, yine öldürüyorsunuz. Yetmedi mi yaptıklarınız, bitmedi mi kininiz hala? Yeter artık yeter diye konuştu.

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'LÜTFEN SAKARYA'DA HAYVAN KATLİAMLARI ARTIK BİTSİN'

Köpekleri öldürenin bulunup cezalandırılması gerektiğini söyleyen Sezer, "Yer, Sakarya Arifiye Mollaköy ve biz hayvan severlerin besleme noktaları. Sayın valimize sesleniyorum, lütfen Arifiye Belediyesi bu bölgeye besleme bölgesi kursun, kamera yerleştirsin. Bizler de kulübelerini koyalım. Onları hep birlikte koruyalım. Onlar için el ele verelim. Lütfen Sakarya'da hayvan katliamları artık bitsin. Bu katliamı kim yaptıysa bulunup cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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#SAKARYA#SOKAK KÖPEĞİ#ZEHİRLEME

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