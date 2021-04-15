Sakarya’da 4 DEAŞ üyesi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazartesi günü düzenlediği operasyonla Suudi Arabistan uyruklu M.S.H.A., Irak uyruklu M.Ş. ile Suriye uyruklu E.E. ve M.E.E.S.'i gözaltına aldı. M.S.H.A.’nın, Suudi Arabistan’da hırsızlık suçundan yargılandığı, sahte pasaport ile Bahreyn’e geçtiği ve aynı pasaport ile Türkiye'ye gelerek kaçak yollar ile Suriye’ye gittiği, burada silah eğitimi alarak birçok çatışmaya girdiği, terör örgütü üyelerine biat yemini ettirdiği, camilerde DEAŞ’ın ideolojisi doğrultusunda hutbe okuduğu, terör örgütünün bölgedeki hakimiyetini kaybetmesi üzerine Suriye’de çıkardığı sahte Suriye kimliği ile kaçak yollarla tekrar Türkiye'ye geldiği tespit edildi.

Irak uyruklu M.Ş.’nin ise DEAŞ silahlı terör örgütü tarafından uçaksavar konumlandırılmış, ağır silahlı pikap tarzı araçların şoförlüğünü yaptığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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