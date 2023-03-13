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Sakarya'da 3 otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

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#SAKARYA#Trafik#Kaza
Sakaryada 3 otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 12:59

SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Sıraköy mevkisinde meydana geldi. Söğütlü istikametine giden Naim Özdemir idaresindeki 41 HV 686 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 54 FA 094 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Daha sonra 54 TV 898 plakalı otomobil de araçlara çarptı

İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, otomobillerde sıkışan kişileri araçlardan çıkardı.

Sağlık ekipleri, Naim Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi de hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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#SAKARYA#Trafik#Kaza

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