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Gündem
Güven HASBAŞ/GEYVE (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 21.01.2021 - 13:26 | Son Güncelleme:

Sakarya’da 227 şişe kaçak içki ele geçirildi

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Sakarya’da 227 şişe kaçak içki ele geçirildi
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SAKARYA’nın Geyve ilçesinde jandarmanın operasyonu ile 227 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Geyve ilçesi Kozan Mahallesi’nde yaşayan F.Ö. ve Ş.Ö.’nün evlerine baskın düzenledi. Evlerde yapılan aramada 227 şişe kaçak içki, 260 boş alkol şişesi, 1 tüfek, 1 havalı tüfek ve 1 seri numarası belli olmayan eski tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

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