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Sakarya’da 2 otomobil çarpıştı 1’i ağır 7 yaralı

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#Kaza#Soruşturma#Polis
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 19:21

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde D-650 karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 1’i bebek 7 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 16.00 sıralarında Mekece mevkisinde meydana geldi. Pamukova yönüne giden M.Ç. idaresindeki 34 NN 8309 plakalı otomobil ile H.K. yönetimindeki 16 DH 352 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldılar. Ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan 1i bebek 7 yaralı sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada yaralanan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kaza#Soruşturma#Polis

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