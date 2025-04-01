Sakarya'da 2 kişiyi öldüresiye darbetmişlerdi! 19 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Olay, Ramazan Bayramı'nın birinci gecesinde Adapazarı ilçesi Karaağaç Bulvarı'nda meydana geldi. Bir tekel bayide işletmeci ile müşteriler arasında iddiaya göre gürültü nedeniyle tartışma çıktı. İşletmecinin yanındaki emekli polis silah çekerken, karşı taraf da bıçak çıkarttı. Havaya ateş edilirken, işletmeci S.K. ile emekli polis M.D. darbedildi.

2 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'sinin 18 yaş altında olduğu belirtildi. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 19 şüpheli, adliyeye sevk edildi.