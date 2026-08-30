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Sakarya'da 2 gündür aranan kayıp kişinin nehirde cansız bedeni bulundu

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#Sakarya#Gürkhan Gencer#Kayıp Kişi
Sakaryada 2 gündür aranan kayıp kişinin nehirde cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 14:06

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde 2 gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Gürkan Gencer’in (41), Sakarya Nehri’nde cansız bedeni bulundu. Balık tutan bir vatandaşın su üzerinde sürüklenen cesedi fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen ekiplerce nehirden çıkarılan Gencer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi merkezine gönderildi.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Arifiye ilçesi Türkçaybaşı Mahallesi'nden geçen Sakarya Nehri'nde meydana geldi. Nehir kenarında balık tutan kişi, su üzerinde sürüklenen kişiyi fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp haber verdi.

Sakaryada 2 gündür aranan kayıp kişinin nehirde cansız bedeni bulundu

İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, cesedin Gürkan Gencer'e ait olduğu tespit edildi.

Gencer'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Gencer hakkında iki gün önce kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Sakarya#Gürkhan Gencer#Kayıp Kişi

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