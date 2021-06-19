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Gündem
DHA
Haber Giriş: 19.06.2021 - 19:44 | Son Güncelleme:

Sakarya'da 11 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı

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Sakarya'da 11 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yağmur nedeniyle bir otomobilin yolda kaymasının ardından arkadan gelen araçların sürücüleri kazaya karışmamak için ani manevra yapınca 9 araç bariyerlere ve birbirlerine çarptı.

Palet yüklü bir kamyon ise yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçlar çekicilerle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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