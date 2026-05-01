×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sakarya'da 10 yaşındaki Ahmet, balık tutarken nehre düşmüştü! 11 gün sonra acı haber

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 14:14

Sakarya'nın Erenler ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü nehirde kaybolan 10 yaşındaki Ahmet İdris, arama çalışmalarının 11’inci gününde cansız bedeni bulundu.

Haberin Devamı

Olay, 21 Nisan'da saat 16.30 sıralarında Küpçüler Mahallesi Setaltı mevkisinde meydana geldi. Irak uyruklu Ahmet İdris (10), bir akrabası ile Sakarya Nehri kenarında oltalarına takılan balığı nehirden çıkartmak istedi. Bu sırada İdris, dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan Ahmet İdris, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, arama çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışmalarının 11’inci gününde bu sabah Sakarya Köprüsü mevkisinde, nehirde bir çocuk cesedi bulundu. Yapılan incelemede, cesedin Ahmet İdris’e ait olduğu belirlendi. Suya düştüğü yerin yaklaşık 5,5 kilometre uzağında bulunan İdris’in cansız bedeni, inceleme sonrası morga götürüldü.

Haberin Devamı

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

