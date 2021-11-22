Sakarya ve Şile'de iki feci ölüm! Kurtarılamadı... Soruşturma başlatıldı

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Olay, 12 Kasım'da, Hendek ilçesi Kargalıhanbaba Mahallesi'ndeki 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yedek parçası üretilen fabrikada meydana geldi. Makine mühendisi Cüneyt Çetinkaya, parça değişimi yaptığı sırada, başının taşıyıcı robot arasında sıkışması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetinkaya, sırasıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmit'teki özel hastaneye sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Çetinkaya, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cüneyt Çetinkaya'nın cenazesi, bugün Hendek Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

TAŞ KIRMA MAKİNESİNİN İÇİNE DÜŞTÜ

Şile'de taş kırma makinesinin içine düşen işçi Yaşar Kansızoğlu (49) hayatını kaybetti.

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Olay, Şile Üvezli Köyü yakınlarında bulunan maden ocağında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. 49 yaşındaki işçi Yaşar Kansızoğlu henüz bilinmeyen bir nedenle taş kırma makinasının içine düştü. Durumu fark eden işçiler jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri makinenin içerisinde düşen Kansızıoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri makinenin içerisinden cesedi çıkardı. Kansızoğlu'nun cansız bedeni ambulansla Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kansızoğlu’nun bir ay önce çalışmaya başladığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ali Kerem BENGİ, İSTANBUL, (DHA) -