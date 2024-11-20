Sakarya ve Mersin'de vahşet! 2 kadın katledildi

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir markette çalıştığı öğrenilen Azerbaycan uyruklu Şelale Mirzalı, 6 yaşındaki çocuğunu bir akrabasına bırakıp çalıştığı iş yerine gittiği sırada tabancayla vuruldu. Şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Mirzalı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (SEAH) kaldırdı. Şelale Mirzalı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, Mirzalı’yı vuran kişinin eski erkek arkadaşı Alaattin A. olduğunu tespit etti. Alaattin A., suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

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MERSİN'DEN DE VAHŞET HABERİ

Mersin'de Hasan Fırtına, dini nikahla birlikte yaşadığı 1 çocuk annesi Aybeniz Top'un 1 ay önce kayıp olduğunu iddia edip, televizyon programına çıktı. Ancak kadın, yayına katılarak Fırtına'dan kaçtığını, ayrılmak istediğini ve kayıp olmadığını söyledi.

Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir araya gelen Hasan Fırtına ile Aybeniz Top arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Fırtına, kadını darbedip, boğazını sıktı.

Sesleri duyanların ihbarıyla bölgeye ağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Aybeniz Top'un öldüğünü tespit etti. Top'un cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kaçan şüpheli kısa sürede yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.