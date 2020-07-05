AA
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Sakarya Valisi'nden patlama ile ilgili son dakika açıklaması
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım Havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili yaptığı açıklamasında 'Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı. İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler. Herhangi bir kusur, ihmal varsa hem adli hem de idari soruşturmada zaten ortaya çıkacaktır ve gereği yapılacaktır' dedi.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım Havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili açıklama geldi.
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