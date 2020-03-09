Sakarya TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Sakarya Adapazarı Korucuk kura çekimi tarihi ve isim listesi detayları

100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında gözler TOKİ Sakarya kura çekilişi tarihine çevrildi. 312 adet 2+1 133 adet 3+1 olmak üzere toplam 445 konut Sakarya Adapazarı kura çekimi sonrası sahibini bulacak. Sakarya TOKİ Kura çekilişi canlı yayın ile takip edilebilecek. İşte, TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları ve kura tarihiyle ilgili ayrıntılar...

TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sakarya Adapazarı Korucuk TOKİ kura çekilişi 10 Mart Salı günü saat 11:00'de düzenlenecek. Canlı Sakarya TOKİ kurası Sakarya Spor Salonu'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde gerçekleşecek. İsim listesi e devlet üzerinden yayımlanacak.

TAKSİT ARTIŞLARI NASIL HESAPLANACAK?

Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir.

TOKİ İNŞAATLARI DENETLİYOR MU?

TOKİ, kendi ürettiği konutlarda olduğu gibi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Projeleri’nde de denetimi, kendi teknik personeli ve\veya müşavir firmalar aracılığıyla yapmaktadır.