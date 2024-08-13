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Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında göçük: 15 işçi yaralandı

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#Sakarya#Sakarya Şehir Hastanesi#Göçük
Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında göçük: 15 işçi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 23:50

Sakarya'da inşası devam eden bin yataklı şehir hastanesinde görevli işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanının çökmesi neticesinde 15 işçi hafif şekilde yaralandı.

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi'nde inşası devam eden bin yataklı şehir hastanesinde görevli işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavan çöktü. Meydana gelen olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Meydana gelen olayda 15 işçi hafif şekilde yaralanırken hususa ilişkin Sakarya Valiliği açıklama yaptı. 

Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında göçük: 15 işçi yaralandı

Açıklamada, “Korucuk'ta yapımı süren bin yataklı hastanenin inşaat alanında bulunan işçilerin kaldığı prefabrik binanın tavanındaki metal parçanın çökmesi neticesinde 15 vatandaşımız hafif yaralanmış ve tedbir gayesiyle hastaneye sevkleri yapılmıştır. Yaralılarımızdan 2 vatandaşımız hariç diğerlerinin tedavileri ayakta devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

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Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında göçük: 15 işçi yaralandı

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#Sakarya#Sakarya Şehir Hastanesi#Göçük

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