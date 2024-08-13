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Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında göçük: 13 işçi yaralandı

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#Sakarya#Sakarya Şehir Hastanesi#Göçük
Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında göçük: 13 işçi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 23:50

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında, işçilerin kaldığı prefabriğin tavanında meydana gelen göçükte 13 işçi yaralandı.

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Olay, saat 21.00 sıralarında yapımı devam eden Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında, işçilerin kaldığı prefabrikte meydana geldi.

300 dönümlük alanda yapımı devam eden 1000 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi inşaat alanında işçilerin kaldığı 3 katlı prefabrik yapının tavanında göçük meydana geldi.

Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında göçük: 13 işçi yaralandı

Enkaz altında kalan 13 işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Olay sonrasında AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında göçük: 13 işçi yaralandı

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#Sakarya#Sakarya Şehir Hastanesi#Göçük

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