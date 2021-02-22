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Gündem
Güven HASBAŞ/SAKARYA, (DHA)
Haber Giriş: 22.02.2021 - 11:45 | Son Güncelleme:

Sakarya merkezli DEAŞ operasyonu

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Sakarya merkezli DEAŞ operasyonu
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SAKARYA’da, terör örgütü DEAŞ’ın sözde eğitim bakan yardımcısı Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D.’nin yakalanmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sakarya ve Ankara’da operasyon gerçekleştirdi. Terör örgütü DEAŞ’ın sözde eğitim bakan yardımcısı Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D.’ın verdiği bilgiler doğrultusunda örgüt adına operasyonlara katıldığı tespit edilen 9 şüpheli, Sakarya’nın Karasu ilçesinde gizlendikleri evde gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında örgütün üst düzey yöneticisi olduğu bilgisine ulaşılan 2 şüpheli de Ankara’da gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 şühelinin sorgusu sürüyor.

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