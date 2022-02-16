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Sakarya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

#Sakarya#FETÖ#Operasyon
Sakarya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nün FETÖ üyelerine yönelik 6 ilde düzenlediği operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

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Sakarya Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Aralarında daha önceden FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan işlem yapılan, tutuklandıktan sonra cezaevinden çıkan kişilerin de olduğu şüphelilerin örgütsel faaliyetlerde bulunduklarının tespit edilmesiyle Sakarya, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Konya ve Şırnak'ta gerçekleşen operasyonlarla 20 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, yasaklanmış kitap ve dijital materyaller ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. 

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