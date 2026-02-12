×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sakarya merkezli 12 ilde çocuk müstehcenliği operasyonu: 13 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Sakarya#Şüpheli#Emniyet
Sakarya merkezli 12 ilde çocuk müstehcenliği operasyonu: 13 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 19:54

Sakarya merkezli 12 ilde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Çevrimiçi çocuk müstehcenliği’ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 13’ü tutuklandı.

Haberin Devamı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Çevrimiçi çocuk müstehcenliği’ soruşturması kapsamında şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Sakarya merkezli 12 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde el konulan dijital materyallerde çocuklara ait müstehcen görüntüler ele geçirildi. Şüphelilerin ayrıca sosyal medya platformları üzerinden çocuklara ait olduğu değerlendirilen müstehcen görüntüleri para karşılığında satın aldıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 13’ü tutuklanırken, 10 kişi ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sakarya#Şüpheli#Emniyet

BAKMADAN GEÇME!