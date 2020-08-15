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Güven HASBAŞ - DHA
Haber Giriş: 15.08.2020 - 17:43,Son Güncelleme:

Sakarya Karasu plajında dehşet! Komşularını bıçakladı...

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde, H.Ö. evine yaptırdığı sundurma nedeniyle kendisini belediyeye şikayet eden komşusu ile eşi ve kızını, plajda bıçakladı. Yaralılar tedaviye alındı.

Karasu Plajı'nda eşi ve kızıyla birlikte denize girip, güneşlenen N.K.'nin yanına, evine yaptırdığı sundurma nedeniyle belediyeye şikayet ettiği H.Ö. geldi.

İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. H.Ö., üzerinde taşıdığı bıçak ile N.K.’yi dizinden, kavgayı ayırmak siteyen eşi A.K. ve kızı Z.K.’yi de bacaklarından bıçakladı.

Sakarya Karasu plajında dehşet Komşularını bıçakladı...

Saldırgan, vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından etkisiz hale getirilirken, 112 Acil'e haber verildi.  Yaralı anne-baba ve kızı, Karasu Devlet Hastanesi’ne götürülerek, tedavi altına alındı.

H.Ö. ise gözaltına alınarak, emniyete götütüldü. 

 

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