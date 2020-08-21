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Haber Giriş: 21.08.2020 - 15:35 | Son Güncelleme:

Sakarya gaz sahası nerede? Tuna-1 doğal gaz bölgesi Sakarya gaz sahası ismini aldı

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Sakarya gaz sahası nerede? Tuna-1 doğal gaz bölgesi Sakarya gaz sahası ismini aldı
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Sakarya gaz sahası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamanın ardından araştırılmaya başlandı. Peki, Sakarya gaz sahası nerede yer alıyor? İşte, Sakarya gaz sahası hakkında detaylı bilgiler

Sakarya gaz sahası hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama şu şekilde;

Daha önce Tuna-1 diye adlandırılan bu alanı Sakarya Gaz Sahası olarak isimlendirdiğimiz bu alanda gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı.

Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır.

Biz de arayacağız ve inşallah bulacağız. Sakarya Gaz Sahası'yla bismillah dedik. Allah'ın izniyle devamı da gelecek. Sadece denizlerde değil, kendi topraklarımızdaki aramaları da daha sıkı ve bilinçli şekilde yürütüyoruz.

SAKARYA GAZ SAHASI NEREDE?

Tuna-1 lokasyonu Karadeniz Ereğli açıklarında yer almaktadır. Tuna-1 bölgesi Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 150 km açığında, Bulgaristan ve Romanya ile kara suları sınırına yakın bir bölgede. Sondaj yapılan Tuna-1, Karadeniz'deki ilk sondaj yapılan lokasyon olarak biliniyor.

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