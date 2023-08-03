×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin yeğeni kazada hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Sakarya#Belediye#Kaza
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yücenin yeğeni kazada hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 12:27

Sakarya'da Talha Mücahit Tan (26), tarladan dönerken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Tan'ın, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin yeğeni olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Kaza, dün akşam saatlerinde, Geyve ilçesi Çengel Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan dönen Talha Mücahit Tan'ın kontrolünü kaybettiği traktör yoldan çıkıp devrildi. Sürücü Tan, ters dönen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Talha Mücahit Tan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Tan’ın cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yücenin yeğeni kazada hayatını kaybetti

Talha Mücahit Tan'ın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin yeğeni olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sakarya#Belediye#Kaza

BAKMADAN GEÇME!