MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSakar rampasında kaza: 1 ölü
GeriGündem Sakar rampasında kaza: 1 ölü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
MUĞLA (İHA)
Haber Giriş: 28.09.2020 - 11:09 | Son Güncelleme:

Sakar rampasında kaza: 1 ölü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sakar rampasında kaza: 1 ölü
Abone Olgoogle-news

Muğla-Antalya karayolu Sakartepe rampasında meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Ergün Armutcuoğlu yönetimindeki 35 ADH 590 plakalı araç seyir halinde iken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yolun sağındaki ormanlık alana devrildi ve takla atarak durdu.
Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ambulansı, polis trafik ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye AKS ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin araç içinde sıkışan sürücüyü çıkarırken, sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle