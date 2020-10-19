Sakar Geçidi’ndeki görsellik seyir zevki yaratıyor

Öte yandan son yıllarda yapılan çalışmaların ardından genişletilen yolun manzarası da görenleri kendisine hayran bırakıyor. 700 rakımlı yolda 8 viraj bulunuyor. Sürücüler, manzara karşısında trafiğin yorgunluğunu bir nebze de olsa unuttuklarını söylüyor. Havadan da görüntülenen virajlarda sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. 2017 yılında burada meydana gelen kazada 27 kişi yaşamını yitirmiş ve Türkiye'nin gözü bu geçide çevrilmişti.