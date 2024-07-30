Şakanız batsın! Attığı torpil 80 hektar ormanı yaktı

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Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi Fırnız mevkisindeki ormanda 28 Temmuz Pazar günü saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın; 200 personelin 60 araç, 6 helikopter ve 2 uçakla 18 saat boyunca yaptıkları müdahale sonrası söndürüldü. Pazartesi günü saat 07.30 sıralarında söndürülen yangında 80 hektar orman yanarken, çıkış sebebini tespit etmek için ekipler inceleme başlattı.

İnceleme sonucunda M.S.'nin arkadaşları O.K., M.E.K. ve A.B. ile piknik yaparken birbirleri ile şakalaştıkları, bu sırada attığı torpilin patlaması sonucu kuru otların tutuşması ile yangının çıktığı tespit edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınıp, sorgusunda suçunu itiraf eden M.S., işlemlerinin ardından tutuklandı. (DHA)