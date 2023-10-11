Sakallı ejder satana 26 bin 390 lira ceza

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Ana vatanı Avustralya kıtası olan, çöllerde, steplerde, bozkırlarda, kayalıklarda ve çok güneş alan açık ormanlarda yaşayan, Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen sakallı ejderler, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa çıkarılıyor. Sakallı ejderler çifti 6 bin lira ile 9 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Sakallı ejderleri satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler ise dikkat çekiyor:

"Arkadaşımdan hediye geldi. Ben bakamıyorum. Bakamadığım için de üzülüyorum. En azından bakabilecek birileri olursa sevinirim. Teraryumları kırıldı normal akvaryumda yaşamak zorunda kaldılar. Üzülüyorum gerçekten. Fiyatta pazarlık yapılır. Aciliyeti var. Dişi-erkek adult (yetişkin) çift olarak satıyorum. Tamamen koleksiyonluk. Aşırı uysal. Zehir seviyesi çok düşüktür. Bakımı çok basit ve keyifli. Her ile kargo yaparım. Erkek genç, ömrü uzun."

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Sakallı ejderlerin satışının tespiti halinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce hayvan başına 26 bin 390 lira ceza kesildiği bildirildi.