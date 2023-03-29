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Şakalaştığı arkadaşını tüfekle vurarak öldürdü

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#Denizli#Merkezefendi#Denizli Haberleri
Şakalaştığı arkadaşını tüfekle vurarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 16:37

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Süleyman B. (18), iddiaya göre şaka yaptığı sırada elindeki tüfeğin ateş almasıyla çocukluk arkadaşı Emre Acar'ı (18) vurdu.

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Korkunç olay Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Süleyman B. (18), iddiaya göre şaka yaptığı sırada elindeki tüfeğin ateş almasıyla çocukluk arkadaşı Emre Acar'ı (18) vurdu.

Şakalaştığı arkadaşını tüfekle vurarak öldürdü

Acar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Süleyman B. gözaltına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Akkonak Mahallesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi.

Şakalaştığı arkadaşını tüfekle vurarak öldürdü

Süleyman B., eve ziyarete gelen çocukluk arkadaşı Emre Acar'a, iddiaya göre, pompalı tüfekle şaka yapmak istedi. Tüfek, Süleyman B.'nin elindeyken ateş aldı. Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Acar, kanlar içinde yerde kaldı.

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Şakalaştığı arkadaşını tüfekle vurarak öldürdü

Süleyman B.'nin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından Süleyman B.’yi gözaltına aldı.

Şakalaştığı arkadaşını tüfekle vurarak öldürdü

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#Denizli#Merkezefendi#Denizli Haberleri

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